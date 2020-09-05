Матч завершен
Волгарь
Астрахань
1:1
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
5 сент. 2020, 17:30 МСК
5.09.2020, 17:30 МСК
суббота
Ян Бобровский
Ян Бобровский
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 1:1