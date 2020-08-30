Матч завершен
Енисей
Красноярск
3:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
30 авг. 2020, 13:00 МСК
30.08.2020, 13:00 МСК
воскресенье
Игорь Низовцев
Игорь Низовцев
Главный Судья
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Составы
Матч окончен 3:1