Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
2:1
Матч завершен
Текстильщик
Иваново
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
30 авг. 2020, 17:00 МСК
30.08.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 2:1