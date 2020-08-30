Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
2:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
30 авг. 2020, 8:00 МСК
30.08.2020, 8:00 МСК
воскресенье
Артём Любимов
Артём Любимов
Главный Судья
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Составы
Матч окончен 2:1