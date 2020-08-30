Матч завершен
Балтика
Калининград
1:0
Матч завершен
Акрон
Тольятти
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
30 авг. 2020, 20:00 МСК
30.08.2020, 20:00 МСК
воскресенье
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Матч окончен 1:0