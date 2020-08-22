Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:2
Матч завершен
Велес
Москва
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
22 авг. 2020, 17:00 МСК
22.08.2020, 17:00 МСК
суббота
Дмитрий Стрельцов
Дмитрий Стрельцов
Главный Судья
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Составы
Матч окончен 1:2