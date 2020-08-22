Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
22 авг. 2020, 16:00 МСК
22.08.2020, 16:00 МСК
суббота
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:1