Матч завершен
Текстильщик
Иваново
2:2
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
22 авг. 2020, 17:00 МСК
22.08.2020, 17:00 МСК
суббота
Олег Соколов
Олег Соколов
Главный Судья
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Составы
Матч окончен 2:2