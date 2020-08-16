Матч завершен
Спартак-2
Москва
1:0
Матч завершен
Акрон
Тольятти
ФНЛ, 4 тур

ФНЛ,

4 тур

Россия
16 авг. 2020, 16:00 МСК
16.08.2020, 16:00 МСК
воскресенье
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
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Составы
Матч окончен 1:0