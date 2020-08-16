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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спартак-2
Москва
1:0
Матч завершен
Акрон
Тольятти
ФНЛ, 4 тур
ФНЛ,
4 тур
Россия
16 авг. 2020, 16:00 МСК
16.08.2020, 16:00 МСК
воскресенье
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 1:0