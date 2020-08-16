Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 4 тур

ФНЛ,

4 тур

Россия
16 авг. 2020, 17:00 МСК
16.08.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:1