Матч завершен
Балтика
Калининград
2:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 4 тур

ФНЛ,

4 тур

Россия
16 авг. 2020, 20:00 МСК
16.08.2020, 20:00 МСК
воскресенье
Иван Сиденков
Иван Сиденков
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 2:0