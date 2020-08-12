Матч завершен
Торпедо
Москва
1:1
Матч завершен
Акрон
Тольятти
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
12 авг. 2020, 19:30 МСК
12.08.2020, 19:30 МСК
среда
Дмитрий Стрельцов
Дмитрий Стрельцов
Главный Судья
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Составы
Матч окончен 1:1