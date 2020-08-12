Матч завершен
Текстильщик
Иваново
1:1
Матч завершен
Чайка
Песчанокопское
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
12 авг. 2020, 18:00 МСК
12.08.2020, 18:00 МСК
среда
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 1:1