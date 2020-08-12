Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
2:0
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
12 авг. 2020, 18:00 МСК
12.08.2020, 18:00 МСК
среда
Антон Фролов
Антон Фролов
Главный Судья
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Составы
Матч окончен 2:0