Матч завершен
Оренбург
Оренбург
1:0
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
8 авг. 2020, 16:00 МСК
8.08.2020, 16:00 МСК
суббота
Кирилл Силантьев
Кирилл Силантьев
Главный Судья
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Составы
Матч окончен 1:0