Матч завершен
Текстильщик
Иваново
1:0
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
8 авг. 2020, 17:00 МСК
8.08.2020, 17:00 МСК
суббота
Иван Сиденков
Иван Сиденков
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 1:0