Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
2 авг. 2020, 16:30 МСК
2.08.2020, 16:30 МСК
воскресенье
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
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Составы
Матч окончен 1:0