Матч завершен
Факел
Воронеж
1:0
Матч завершен
Акрон
Тольятти
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
1 авг. 2020, 18:00 МСК
1.08.2020, 18:00 МСК
суббота
Евгений Буланов
Евгений Буланов
Главный Судья
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Составы
Матч окончен 1:0