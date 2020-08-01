Матч завершен
Текстильщик
Иваново
0:0
Матч завершен
Велес
Москва
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
1 авг. 2020, 17:00 МСК
1.08.2020, 17:00 МСК
суббота
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:0