Матч завершен
Динамо
Брянск
0:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
1 авг. 2020, 17:00 МСК
1.08.2020, 17:00 МСК
суббота
Артур Федоров
Артур Федоров
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:1