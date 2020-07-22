Матч завершен
Динамо
Москва
0:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
22 июля 2020, 19:00 МСК
22.07.2020, 19:00 МСК
среда
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы