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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Оренбург
Оренбург
0:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 28 тур
РПЛ,
28 тур
Россия
12 июля 2020, 18:30 МСК
12.07.2020, 18:30 МСК
воскресенье
Игорь Панин
Игорь Панин
Главный Судья
Составы