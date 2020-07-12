Матч завершен
Оренбург
Оренбург
0:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
12 июля 2020, 18:30 МСК
12.07.2020, 18:30 МСК
воскресенье
Игорь Панин
Игорь Панин
Главный Судья
Составы