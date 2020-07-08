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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Оренбург
Оренбург
0:4
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 27 тур
РПЛ,
27 тур
Россия
8 июля 2020, 18:00 МСК
8.07.2020, 18:00 МСК
среда
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы