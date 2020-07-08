Матч завершен
Оренбург
Оренбург
0:4
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
8 июля 2020, 18:00 МСК
8.07.2020, 18:00 МСК
среда
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы