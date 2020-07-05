Матч завершен
Рубин
Казань
1:0
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
5 июля 2020, 18:30 МСК
5.07.2020, 18:30 МСК
воскресенье
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы