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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Тех. поражение
Оренбург
Оренбург
0:3
Тех. поражение
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 25 тур
РПЛ,
25 тур
Россия
1 июля 2020, 15:00 МСК
1.07.2020, 15:00 МСК
среда
Составы