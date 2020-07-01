Тех. поражение
Оренбург
Оренбург
0:3
Тех. поражение
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
1 июля 2020, 15:00 МСК
1.07.2020, 15:00 МСК
среда
Составы