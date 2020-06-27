Тех. поражение
Оренбург
Оренбург
0:3
Тех. поражение
Краснодар
Краснодар
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
27 июня 2020, 14:00 МСК
27.06.2020, 14:00 МСК
суббота
Составы