Матч завершен
Локомотив
Москва
1:0
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
21 июня 2020, 17:30 МСК
21.06.2020, 17:30 МСК
воскресенье
Станислав Васильев
Станислав Васильев
Главный Судья
Составы