Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
4:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
15 июля 2020, 20:30 МСК
15.07.2020, 20:30 МСК
среда
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы