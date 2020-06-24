Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:2
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Кубок России, 1/4 финала

Кубок России,

1/4 финала

Россия
24 июня 2020, 17:00 МСК
24.06.2020, 17:00 МСК
среда
Игорь Панин
Игорь Панин
Главный Судья
Составы