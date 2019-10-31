Матч завершен
Оренбург
Оренбург
1:2
Матч завершен
Химки
Химки
Кубок России, 1/8 финала

Кубок России,

1/8 финала

Россия
31 окт. 2019, 16:00 МСК
31.10.2019, 16:00 МСК
четверг
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