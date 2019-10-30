Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
2:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
Кубок России, 1/8 финала

Кубок России,

1/8 финала

Россия
30 окт. 2019, 19:00 МСК
30.10.2019, 19:00 МСК
среда
Составы