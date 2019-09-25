Матч завершен
Чертаново
Москва
0:2
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Кубок России, 1/16 финала

Кубок России,

1/16 финала

Россия
25 сент. 2019, 19:00 МСК
25.09.2019, 19:00 МСК
среда
Составы