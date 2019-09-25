Матч завершен
Енисей
Красноярск
1:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Кубок России, 1/16 финала

Кубок России,

1/16 финала

Россия
25 сент. 2019, 15:30 МСК
25.09.2019, 15:30 МСК
среда
Составы