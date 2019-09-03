Матч завершен
Тюмень
Тюмень
0:1
Матч завершен
Енисей
Красноярск
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
3 сент. 2019, 17:00 МСК
3.09.2019, 17:00 МСК
вторник
Составы