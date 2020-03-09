Матч завершен
Текстильщик
Иваново
1:1
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 26 тур

ФНЛ,

26 тур

Россия
9 марта 2020, 17:00 МСК
9.03.2020, 17:00 МСК
понедельник
Составы