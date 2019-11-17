Матч завершен
Енисей
Красноярск
3:0
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
17 нояб. 2019, 12:00 МСК
17.11.2019, 12:00 МСК
воскресенье
Составы