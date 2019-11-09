Матч завершен
Текстильщик
Иваново
1:0
Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
9 нояб. 2019, 13:00 МСК
9.11.2019, 13:00 МСК
суббота
Составы