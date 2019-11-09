Матч завершен
Луч
Владивосток
0:2
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
9 нояб. 2019, 7:00 МСК
9.11.2019, 7:00 МСК
суббота
Составы