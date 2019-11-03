Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:3
Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
ФНЛ, 21 тур

ФНЛ,

21 тур

Россия
3 нояб. 2019, 14:00 МСК
3.11.2019, 14:00 МСК
воскресенье
Составы