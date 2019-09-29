Матч завершен
Енисей
Красноярск
2:1
Матч завершен
Мордовия
Саранск
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
29 сент. 2019, 13:00 МСК
29.09.2019, 13:00 МСК
воскресенье
Составы