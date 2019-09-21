Матч завершен
Спартак-2
Москва
0:3
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
21 сент. 2019, 16:00 МСК
21.09.2019, 16:00 МСК
суббота
Составы