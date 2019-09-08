Матч завершен
Текстильщик
Иваново
1:5
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
8 сент. 2019, 16:00 МСК
8.09.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы