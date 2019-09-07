Матч завершен
Факел
Воронеж
1:1
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
7 сент. 2019, 18:00 МСК
7.09.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы