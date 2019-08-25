Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0
Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
25 авг. 2019, 16:00 МСК
25.08.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы