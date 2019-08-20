Матч завершен
Спартак-2
Москва
2:0
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 9 тур

ФНЛ,

9 тур

Россия
20 авг. 2019, 16:00 МСК
20.08.2019, 16:00 МСК
вторник
Составы