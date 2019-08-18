Матч завершен
Ротор
Волгоград
2:3
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 9 тур

ФНЛ,

9 тур

Россия
18 авг. 2019, 18:00 МСК
18.08.2019, 18:00 МСК
воскресенье
Составы