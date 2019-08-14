Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
1:2
Матч завершен
Ротор
Волгоград
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
14 авг. 2019, 18:00 МСК
14.08.2019, 18:00 МСК
среда
Составы