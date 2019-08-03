Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:3
Матч завершен
Авангард
Курск
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
3 авг. 2019, 17:00 МСК
3.08.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы