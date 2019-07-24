Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
1:1
Матч завершен
Текстильщик
Иваново
ФНЛ, 4 тур

ФНЛ,

4 тур

Россия
24 июля 2019, 17:00 МСК
24.07.2019, 17:00 МСК
среда
Составы