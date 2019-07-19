Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:3
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
19 июля 2019, 19:00 МСК
19.07.2019, 19:00 МСК
пятница
Составы